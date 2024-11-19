В Азербайджане выделят более 1,3 млрд. на повышение пенсий и зарплат

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева относительно повышения заработной платы, пенсий и социальных выплат в бюджете предусмотрено выделение дополнительных средств в размере 1 миллиарда 370 миллионов манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам.

Министр сказал, что ведется работа по развитию внутренних финансовых рынков: "Сокращая внешний долг, мы развиваем наши внутренние финансовые рынки. Рост внутреннего государственного долга обеспечило Министерство финансов. Наш внешний государственный долг уменьшился пропорционально. Тем самым мы выполняем требования стратегии, утвержденной Президентом. Расходы на обслуживание внешнего государственного долга в следующем году составят 1 миллиард 442 миллиона манатов".