Минсельхоз Азербайджана предоставляет поддержку для развития устойчивого сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства Азербайджана разработало ряд ключевых механизмов поддержки, направленных на помощь фермерам в переходе к более устойчивым и эффективным методам ведения хозяйства.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов на панельной дискуссии на тему "Финансирование трансформации агропродовольственной системы".

"Министерство сельского хозяйства Азербайджана разработало ряд ключевых механизмов поддержки, направленных на помощь фермерам в переходе к более устойчивым и эффективным методам ведения хозяйства. У нас есть инструменты для предоставления субсидий, льготных кредитов и грантов, которые помогают фермерам модернизировать свои хозяйства. Эти финансовые инструменты позволяют приобретать новое оборудование, внедрять экологически чистые практики и использовать современные системы орошения.

Кроме того, для дополнительной защиты мы предоставляем поддержку через Фонд агрострахования, который помогает обезопасить фермеров от климатических рисков, таких как засухи и наводнения. Этот комплексный подход гарантирует, что наши фермеры не только оснащены необходимыми инструментами, но и защищены от растущей непредсказуемости климатических изменений", - отметил он.