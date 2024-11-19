Банк Республика и EBRD в рамках COP29 подписали кредитное соглашение для финансирования зеленых проектов

Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) подписали кредитное соглашение для финансирования зеленых проектов в Азербайджане.

Кредит был предоставлен при сотрудничестве с Европейским Союзом в рамках Программы повышения конкурентоспособности и инклюзии малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнёрства. Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку синтетический кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму 7,5 миллионов долларов США сроком на 3 года. Кредитные средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий (МСП), которые внедряют экологически чистые технологии и методы производства.

Отметим, что впервые в стране, в рамках данного соглашения клиентам Банка Республика будет предоставлена возможность получить кэшбэк в размере 10% -15% от суммы кредита или суммы инвестиций в энергоэффективную модернизацию, произведенную с помощью кредитных средств.

"Микро-, малые и средние предприятия имеют потенциал для создания новых рабочих мест и стимулирования экономического роста, и поэтому этот кредит - важное достижение. ЕС уделяет большое внимание поддержке бизнеса - ключевому элементу реализации экономического и инвестиционного плана ЕС для Азербайджана", - отметил Петер Михалко, посол Европейского Союза в Азербайджанской Республике.

"Я рад быть здесь на COP29 в Баку, для поддержки микро-, малых и средних предприятий в Азербайджане вместе с ЕС и нашим надежным партнером Банком Республика. Вместе мы укрепляем основы устойчивой и инклюзивной экономики в Азербайджане", - отметил Francis Malige, управляющий директор по работе с финансовыми учреждениями в EBRD.

"Уже второй год подряд мы являемся лучшим партнёром EBRD в сфере торгового финансирования и рады начать сотрудничество в области зелёных технологий. Для нас это вдвойне приятно, так как это соглашение было подписано в рамках COP29, который проходит в нашей стране. Подобно предыдущим кредитам от EBRD, данный кредит также будет направлен на поддержку азербайджанских предпринимателей, помогая развивать их бизнес с внедрением экологически чистых технологий. Мы глубоко ценим партнёрство с EBRD - ведущей мировой финансовой организацией и одним из лидеров в области финансирования зелёной экономики, и благодарим за предоставленную поддержку", - отметил Тариэль Исмайлов, Председатель Правления "Банка Республика".

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.