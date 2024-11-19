NASA обвинили в непреднамеренном уничтожении жизни на Марсе

Немецкий астробиолог из Берлинского технического университета Дирка Шульце-Макух предположил, что люди могли случайно уничтожить марсианскую микробную жизнь в ходе ее поисков. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в 1976 году модули миссии "Викинг" NASA впервые спустились на Красную планету. Аппараты были оборудованы приборами для поиска биосигнатур - следов органических молекул.

Один из таких экспериментов показал наличие на Марсе хлорированной органики. Однако этот результат интерпретировали как загрязнение инопланетной среды земными чистящими веществами, попавшими сюда на борту посадочных станций.

Позднее выяснилось, что хлорированная органика присутствует на Марсе, хотя остается неизвестным, откуда именно она возникает.

Шульце-Макух предположил, что инструменты модулей "Викинг" могли сжечь или утопить микроорганизмы в ходе анализа, включавшего в себя нагрев и водную обработку образцов.

Исследователь отметил, что возможные марсианские микробы с высокой вероятностью должны были приспособиться к крайне сухому климату своего мира. Поместить их в воду означало бы почти гарантированное уничтожение.

Астробиолог сравнил ситуацию со сценарием, в котором инопланетяне решают забрать человека из пустыни и переместить его в центр океана, исходя из представлений о том, что людям для жизни нужна вода.

Ученый добавил, что исследователям Марса необходимо скорректировать стратегию поиска жизни на планете, переключившись с поисков воды на изучение гидратированных и гигроскопичных солей.