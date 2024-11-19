В Азербайджане будет больше соцвыплат

С начала 2025 года в Азербайджане произойдет увеличение критерия нуждаемости для получения адресной социальной помощи (АСП) с 270 до 285 манатов. Эта мера важна для повышения размера ежемесячных выплат для семей с низким доходом и расширения программы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил депутат Милли Меджлиса и экономист Вугар Байрамов на своей странице в Facebook.

"Увеличение критерия нуждаемости позволит гражданам, которые получают помощь в рамках данной программы, рассчитывать на большей финансовой поддержке. Кроме того, поднятие порога даст возможность большему числу семей подавать заявки на получение помощи. Например, если в семье 5 человек и официальный доход составляет 900 манатов, то в этом году критерий нуждаемости составляет 1 350 манатов (5 человек x 270 манатов). Разница между расходами и доходами составляет 450 манатов (1350 - 900). Если такая семья имеет право на АСП, она может получать от государства 450 манатов в месяц", - пояснил Байрамов.

Парламентарий также добавил, что эта сумма возрастет в следующем году.

"Критерий нуждаемости для семьи возрастет до 1 425 манатов (5 человек x 285 манатов). При неизменном доходе размер ежемесячной помощи составит уже не 450, а 525 манатов (1425 - 900). Вместе с тем, начиная с 2025 года, было бы целесообразно отменить критерий нуждаемости и заменить его на прожиточный минимум. В этом случае в рамках программы АСП правильнее было бы использовать критерий прожиточного минимума", - заключил В.Байрамов.