Азербайджан призвал государства региона к совместному управлению трансграничными водными ресурсами

Вода - основа жизни, основа каждой экосистемы, экономики и общества. Ее доступность, качество и эффективное управление тесно связаны с усилиями, которые мы прилагаем для построения продолжительного и устойчивого будущего.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на мероприятии "Борьба с изменением климата: устойчивые водные решения и устойчивое будущее в Азербайджане", проведенном в рамках мероприятия COP29.

Он отметил, что вода в каждой отрасли является основой устойчивого развития.

"Доступ к чистой питьевой воде является не только основным правом человека, но также важен для защиты общественного здоровья и поддержания экологического баланса. Водные ресурсы - основа продуктивности сельского хозяйства и поддерживают ирригационные системы, которые обеспечивают продовольственную безопасность миллионов людей. Кроме того, вода играет важную роль в производстве энергии, системах санитарии и экономической деятельности. Поэтому усилия по устойчивому развитию неразрывно связаны с доступностью, качеством и эффективным управлением устойчивыми водными ресурсами.

Азербайджан является одной из стран, которые сделали важные шаги в этой области и представили добровольные отчеты о Целях устойчивого развития. Около 10 лет в Азербайджане действует Национальный координационный совет по устойчивому развитию. Это долгосрочное обязательство демонстрирует волю Азербайджана к интеграции устойчивого управления водными ресурсами в Национальную стратегию развития и служит примером для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами.

Изменение климата ускоряется, повышение глобальной температуры, изменение режима осадков и экстремальные погодные явления влияют на доступность пресной воды, создавая угрозы для человека и природных систем. Все это подчеркивают необходимость адаптивных и устойчивых стратегий", - отметил Микаилов.

По его словам, Азербайджан внедрил инновационные и передовые технологии управления водными ресурсами для их защиты на фоне растущих климатических проблем.

"Изменение климата не знает границ и еще раз указывает на необходимость глобального регионального сотрудничества. Трансграничное управление водными ресурсами является примером, демонстрирующим преимущества сотрудничества. Однако такие регионы, как Южный Кавказ, сталкиваются с пустотами в области гидробезопасности касательно совместного управления. Мы призываем все региональные государства к совместному управлению трансграничными водными ресурсами и предпринимаем конкретные шаги, которые укрепят водную безопасность Южного Кавказа.

Азербайджан построил ультрафильтрационные водоочистные установки на Джейранбатанском водохранилище, современное очистное сооружение в Пиршаги, внедрил системы SCADA. Инициатива Азербайджана по опреснению воды Каспийского моря, первый проект государственно-частного партнерства, является наглядным примером усилий страны.

Столкнувшись с реалиями изменения климата, мы должны уделять первоочередное внимание эффективному управлению водными ресурсами. Наши сегодняшние меры определят состояние водных ресурсов для будущих поколений. Мы приглашаем всех объединить усилия для сохранения этого жизненно важного ресурса. Наша работа в рамках COP29 создаст важное наследие для водной безопасности в будущем", - отметил он.