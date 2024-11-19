"Baku Harmoniya" получит поддержку от Всемирного банка

Всемирный банк (ВБ) будет содействовать инициативе "Baku Harmoniya".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор по глобальным вопросам сельского хозяйства и продовольствия ВБ Шобха Шетти на запуске климатической инициативы для фермеров "Baku Harmoniya" в рамках COP29.

"Поздравляю председательство COP29 с запуском инициативы "Baku Harmoniya", которая станет важным инструментом для обмена и распространения знаний, привлечения инвестиций и расширения возможностей мелких фермеров. Эта инициатива прекрасно сочетается с обязательствами ВБ по продвижению устойчивого сельского хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности и поддержке развития сельских районов для создания мира, свободного от бедности и благоприятного для жизни", - отметила она.

Директор Всемирного банка подчеркнула, что ВБ, будучи ведущим поставщиком финансовых ресурсов для поддержки мелких фермеров и климатического финансирования агропродовольственного сектора, применит свои знания и опыт для содействия инициативе "Baku Harmoniya".

"Мы строим нашу работу по устойчивому преобразованию агропродовольственного сектора на трех основах: знаниях, финансах и партнерстве. С момента подписания Парижского соглашения ВБ увеличил свои ежегодные климатически ориентированные инвестиции в сельское хозяйство в 8 раз, достигнув почти 3 миллиардов долларов к 2023 финансовому году.

В прошлом финансовом году доля финансирования, направленного на борьбу с изменением климата, составила 62 процента от общего объема кредитования в сельскохозяйственном и продовольственном секторах, что значительно превышает показатель 51 процента годом ранее. Мы также ведем работу по удвоению наших обязательств в области агрофинансирования и агробизнеса до 9 миллиардов долларов в год к 2030 году", - добавила она.