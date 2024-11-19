Самолет с пассажирами на борту рухнул в США

В США самолет с пассажирами на борту упал недалеко от гоночной трассы.

Как передает Day.Az, последствия аварии попали на видео, которое публикует Associated Press.

Одномоторный Piper PA-32 потерпел крушение утром 17 ноября недалеко от гоночной трассы в Помоне, примерно в 50 километрах к востоку от центра Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Самолет упал при попытке приземлиться в ближайшем аэропорту.

На борту было четыре человека. Трое из них попали в больницу, причем двое получили тяжелые травмы. Люди на земле не пострадали, однако несколько припаркованных автомобилей оказались повреждены.

Отмечается, что в тот день в Помоне проходил финал автомобильных гонок, на котором собрались болельщики. Из-за аварии мероприятие на время прервали, но потом оно возобновилось. Федеральное управление гражданской авиации США расследует обстоятельства крушения.