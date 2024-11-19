COP for Hope: Страны мира смогут прийти к общему знаменателю в финансах

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Очередной собеседник - консультант по климатическому финансированию Гамбии Бубу Фатех Яло.

Как передает Day.Az, он сказал Trend, что следует согласиться на программу финансовых целей, которая может быть компромиссной не только для развитых, но и для развивающихся стран.

Он также поделился своими основными ожиданиями от COP29.

"Я думаю, что хотя окончательных шагов по финансовому вопросу пока не предпринималось, переговоры показывают, что в конечном итоге и в этом вопросе страны мира смогут прийти к общему знаменателю. Когда это произойдет, сказать немного сложно. Мы должны согласиться на программу финансовых целей, которая может быть компромиссной не только для развитых, но и для развивающихся стран. Вот мое основное ожидание от COP29.

Мир состоит не только из развитых стран. Необходимо учитывать страны, наиболее подверженные изменению климата, а также живые существа. Развитые страны не должны оставаться равнодушными к странам, наиболее подверженным изменению климата, к живым существам. В этом контексте все развитые и развивающиеся страны должны не просто вести переговоры по вопросам финансирования, но и проявлять серьезную инициативу", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.