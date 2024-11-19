Предлагается повысить размер денежных выплат военнослужащим (кроме временно прикомандированных) в зависимости от занимаемой должности и воинского звания, а также увеличить арендную плату.



Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в парламенте заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в ходе своего выступления во время обсуждения пакета бюджета на следующий год.

Кроме того, она предложила увеличить размер "Пенсии Президента Азербайджанской Республики ветеранам войны" для усиления их социальной защиты.