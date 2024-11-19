https://news.day.az/society/1708755.html Предлагается повысить размер денежных выплат военнослужащим Предлагается повысить размер денежных выплат военнослужащим (кроме временно прикомандированных) в зависимости от занимаемой должности и воинского звания, а также увеличить арендную плату.
Предлагается повысить размер денежных выплат военнослужащим (кроме временно прикомандированных) в зависимости от занимаемой должности и воинского звания, а также увеличить арендную плату.
Предлагается повысить размер денежных выплат военнослужащим
Предлагается повысить размер денежных выплат военнослужащим (кроме временно прикомандированных) в зависимости от занимаемой должности и воинского звания, а также увеличить арендную плату.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в парламенте заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в ходе своего выступления во время обсуждения пакета бюджета на следующий год.
Кроме того, она предложила увеличить размер "Пенсии Президента Азербайджанской Республики ветеранам войны" для усиления их социальной защиты.
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