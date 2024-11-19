Коста-Рика усиливает борьбу с климатическим кризисом и декарбонизацию энергетики

Коста-Рика укрепляет усилия по борьбе с климатическим кризисом и декарбонизации энергетики.

Об этом сказала министр окружающей среды и энергетики Коста-Рики Франц Таттенбах Капра, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Коста-Рика продолжит активно работать над достижением целей Парижского соглашения, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается страна из-за изменения климата.

Коста-Рика, несмотря на минимальный исторический долг по выбросам парниковых газов, уже сталкивается с серьезными последствиями климатической изменчивости и глобального потепления. Страна достигла значительного прогресса в понимании климатических рисков и экосистемных проблем, а также в определении и реализации необходимых действий", - сказала она.

Таттенбах Капра заявила, что Коста-Рика ставит амбициозные цели в области устойчивого развития и декарбонизации, однако для того, чтобы они были достигнуты, необходимо больше ресурсов и четких сигналов для реализации этих усилий.

"Мы амбициозная страна и надеемся стать еще более амбициозными, если получим ясные сигналы и дополнительные ресурсы для реализации этих действий", - отметила она.

Министр также подчеркнула важность климатической справедливости как дополнительного элемента глобальных обязательств, отметив, что если страны, как Коста-Рика, не получат достаточных стимулов, то амбиции будут ограничены.

"Страны, как наша, продолжают субсидировать растущие потери и ущерб, вызванные историческими выбросами, и это усугубляется недостаточными усилиями по сокращению выбросов на глобальном уровне", - добавила она.