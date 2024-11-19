Айгюн Алиева о спасении Каспийского моря

Для спасения Каспия нужны коллективные действия.

Об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева на форуме "Каспийское море и устойчивое развитие: охрана окружающей среды", который прошел в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Изменение климата и неосторожная деятельность человека имеют свои последствия, и доказательства очевидны. Из года в год море все больше мелеет", - сказала она.

Айгюн Алиева отметила, что в Азербайджане делается все возможное для решения этой проблемы. "Однако этих усилий недостаточно. Основные источники, питающие Каспий, берут свое начало в других местах. Чтобы спасти этот незаменимый ресурс, нам нужны коллективные действия - региональное сотрудничество и глобальная солидарность. Важную роль в этом играет гражданское общество, особенно неправительственные организации", - отметила она.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.