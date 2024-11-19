В Азербайджане взялись за переводы "с карту на карту"

В Баку Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики применила финансовые санкции к 200 налогоплательщикам за переводы средств с карты на карту.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

По информации, Государственная налоговая служба продолжает контрольные мероприятия по исключению случаев осуществления безналичных расчетов посредством перевода с карты на карту вместо использования POS-терминалов в объектах розничной торговли и общественного питания. За последние несколько дней в ходе контрольных мероприятий, проведенных в Баку, было установлено, что более чем на 200 таких объектах были допущены нарушения. Нарушения закона были зафиксированы и были применены соответствующие финансовые санкции.

Госслужба сообщает, что безналичные платежи должны осуществляться только через POS-терминал, при этом гражданам необходимо предъявить чек кассового аппарата и выписку с POS-терминала. Согласно действующему законодательству, обязанность предоставлять потребителям возможность осуществлять электронные платежи возлагается на налогоплательщиков. Предприниматели обязаны обеспечить использование POS-терминалов при безналичных расчетах, чтобы не попадать под финансовые санкции.

Отметим, что недавно Государственная налоговая служба Азербайджана оштрафовала 90 налогоплательщиков в ходе мониторинга объектов розничной торговли и общепита в Баку.