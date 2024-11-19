Трусливо сбежавший из Баку Фрэнк Паллоне внезапно «осмелел»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Баку продолжает работу СОР29. Делегации практически всех стран-членов ООН плодотворно трудятся над спасением планеты. Все заняты серьезным делом. Но, как говорится, в семье не без урода. И не без клоуна.

В роли клоуна выступил небезызвестный Фрэнк Паллоне. Этому мистеру как-то сразу не повезло. Он хорошо известен как один из наиболее активных, давних и верных защитников интересов армянства. В каждой грязной провокации против Азербайджана обязательно присутствует его имя как инициатора. Поэтому его в Баку встретили особенно "тепло". В первый день он бегал от журналистов, во второй не появился на пресс-конференции, а в третий струсил и не пришел на встречу с Президентом Азербайджана. Испугался потому что знал, что будут задавать неприятные вопросы, на которые у него не было ответов.

Ему так и не удалось полюбоваться красотами азербайджанской столицы, потому что общественность и неправительственные организации не давали ему покоя. Несмотря на глупую улыбку на лице и попытку держаться гордо, было видно, что Паллоне раздражен и напуган. Трудно сказать, на что рассчитывал этот тип, притащившись в Баку. Целью, однозначно, было воспользоваться международной площадкой для распространения антиазербайджанских нарративов. Но не сложилось. Побегав от азербайджанских журналистов и гражданских активистов, он был вынужден покинуть Азербайджан. Малыш Фрэнки понял, что его не ждут с цветами, и ретировался. Вместе с ним сбежал еще один конгрессмен, подъедающийся у армянской кормушки, - Эд Марки.

Вернувшись в США, эти двое немедленно собрали пресс-конференцию и на два голоса поведали журналистам леденящую кровь историю своего "спасения". Безобидные мирные протесты против его персоны Паллоне назвал "преследованием", а пикетировавших гостиницу граждан - "бандитами".

Еле отдышавшись от пережитого "ужаса", Паллоне и Марки поспешили заверить, что продолжают хранить верность армянским работодателям и повторили заезженные требования об освобождении рубиков и араиков и возвращении в Азербайджан добровольно покинувших его армян. Как будто от их заверений что-то в участи преступников может измениться.

Эх, Фрэнки, Фрэнки. Стыдно, мистер Паллоне. В ваши годы пора бы вести себя посолиднее. Если уж взялся защищать негодяев и убийц и получаешь за это большие гонорары, имей смелость их отрабатывать. Вякать и, пардон, хрюкать в Конгрессе может любой. Проще простого петь анафему Баку, поедая закуски на приемах АНКА и наблюдая за приростом грязных счетов. Это может и получающий куда меньшие гонорары демагог. А слабо было выйти, ответить на все вопросы? Душка не хватило.

Зато теперь он пытается строить из себя героя, чудом "спасшегося" из "варварской" страны. Однако миссия осталась невыполненной, и Фрэнки из кожи лезет, чтобы продемонстрировать армянским спонсорам, что здесь, в Штатах он им намного полезнее, чем в Баку.

Да, полезнее. В качестве Петрушки. А на СОР29 клоунам не место.