На COP29 обсудили будущее климатоустойчивого сельского хозяйства

В павильоне Азербайджана, функционирующем в "Голубой зоне" COP29, состоялась министерская встреча высокого уровня по совершенствованию климатоустойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Модератором панельной дискуссии, проводимой в День продовольствия, сельского хозяйства и воды, выступил региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу.

Выступивший на встрече министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов рассказал о мерах, проводимых в Азербайджане в направлении развития устойчивого к климату сельского хозяйства.

Министр отметил, что особое внимание уделяется внедрению инноваций в аграрной сфере, международному сотрудничеству в этом направлении. Правительство Азербайджана придает особое значение снижению климатических рисков и повышению эффективности водных ресурсов посредством устойчивых к климату методов ведения сельского хозяйства. Важное значение имеет модернизация ирригационных систем и эффективное управление водными ресурсами в засушливых регионах. Деятельность фермеров всесторонне поддерживается. Программы субсидий, ссуды под низкие проценты и инвестиционные гранты дают фермерам возможность внедрить новые технологии, повысить производительность и уменьшить при этом воздействие на окружающую среду.

Выступая на мероприятии, министр сельского хозяйства и животноводства Уругвая Фернандо Маттос Коста отметил, что ограниченные земельные и водные ресурсы на фоне изменения климата оказывают давление на процесс производства сельскохозяйственной продукции. Говоря о важности развития малых фермерских хозяйств, уругвайский министр подчеркнул важность всесторонней и необходимой поддержки сельхозпроизводителей в этом направлении.

Заместитель министра сельского хозяйства и лесного хозяйства Турецкой Республики Ахмед Багчи подчеркнул важность международного сотрудничества в области инноваций в сфере сельскохозяйственных технологий, устойчивых методов управления земельными ресурсами и водными ресурсами для обеспечения продовольственной безопасности в различных странах.

Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы отметил, что в стране уделяется особое внимание построению устойчивого сельского хозяйства на основе современных технологий. Было отмечено, что Казахстан, находящийся в процессе преобразования сельского хозяйства в современное и цифровое сельское хозяйство, использует цифровые технологии для развития сельских районов и их интеграции в цепочку создания стоимости.

Панельные дискуссии продолжились в формате вопросов и ответов.