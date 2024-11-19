Пожар в жилом доме в Баку

В Хатаинском районе Баку, на 17-м этаже жилого здания произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар был зафиксирован в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Г.Салманов.

На место происшествия оперативно были направлены сотрудники МЧС. Пожар был потушен.

По воводу происшествия ведется расследование.