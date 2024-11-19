https://news.day.az/society/1708523.html Пожар в жилом доме в Баку В Хатаинском районе Баку, на 17-м этаже жилого здания произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар был зафиксирован в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Г.Салманов. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники МЧС. Пожар был потушен. По воводу происшествия ведется расследование.
Пожар в жилом доме в Баку
В Хатаинском районе Баку, на 17-м этаже жилого здания произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар был зафиксирован в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Г.Салманов.
На место происшествия оперативно были направлены сотрудники МЧС. Пожар был потушен.
По воводу происшествия ведется расследование.
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