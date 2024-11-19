Трамп задействует армию США для борьбы с нелегальной миграцией

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что после инаугурации намерен ввести режим чрезвычайной ситуации и задействовать военных для урегулирования ситуации с нелегальной миграцией.

Как передает Day.Az, об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Правда", - ответил Трамп на публикацию одного из пользователей социальной сети Truth Social, в которой говорится о том, что избранный президент задействует военных и введет режим ЧС для осуществления программы по депортации.

Ранее Трамп в публичных выступлениях неоднократно говорил, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в американской истории. Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной борьбы в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении.