Онкология может быть включена в ОМС

Никто не отрицает, что наряду с реформами в сфере здравоохранения существует ряд проблем. В этой области ведутся работы по совершенствованию. Вопрос об онкологических заболеваниях волнует общество. На следующий год на эту сферу выделено около 60 миллионов манатов.

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на состоявшемся сегодня совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по Природным ресурсам, энергетике и экологии, Трудовой и социальной политике, здравоохранению, Международным отношениям и межпарламентским связям, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что в этом вопросе необходим институциональный подход.

"Мы должны совместно с соответствующими государственными структурами посмотреть, какими способами мы сможем выделить средства на это направление. Хочу заверить вас, что в ближайшее время будут подготовлены и представлены в правительство определенные предложения", - отметил он.