Наши ожидания от COP29 заключаются в достижении договоренности о финансировании

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Очередным собеседником агентства стала стала председатель Постоянной комиссии Норвегии по энергетике и окружающей среде Инвильд Кьерколд.

Как передает Day.Az, она сказала Trend, что своевременно достигнутая договоренность о финансировании может значительно упростить работу по сокращению выбросов и относительно снизить финансовые затраты.

"Наши ожидания от COP29 заключаются в достижении соглашения о финансировании сокращения выбросов углерода (CO2) во всем мире. Мы надеемся, что в конце переговоров наша цель будет достигнута. Это может значительно упростить работу по сокращению выбросов и относительно снизить финансовые затраты. Это и есть наша главная цель", - сказала она.

Инвильд Кьерколд также отметила, что на завтра запланировано посещение Музея братьев Нобель и Музея нефти в Баку.

"Тем самым у нас будет возможность ближе познакомиться с городом", - добавила она.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.