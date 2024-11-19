Правительство Таджикистана повышает роль фермеров в сельскохозяйственном производстве

Правительство Таджикистана повышает роль фермеров в производстве сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Таджикистана Нурали Асозодаа на запуске климатической инициативы для фермеров "Baku Harmoniya" рамках COP29

"Согласно отчёту экспертов, 2024 год признан самым жарким в истории наблюдений. Негативное воздействие изменения климата заметно влияет на распределение осадков, увеличивает частоту и силу экстремальных погодных явлений, приводит к росту средней температуры и снижает доступность водных ресурсов для орошения, что ограничивает возможности фермеров по всему миру. Климатические изменения способствуют нестабильности продовольственной безопасности и наносят ущерб средствам к существованию сельских сообществ. Эти проблемы усиливают уязвимость сельского хозяйства и создают условия, при которых риск продовольственных кризисов может возрастать", - сказал он

Правительство Таджикистана, по словам замминистра, направляет свои усилия на адаптацию к изменению климата и усиление роли фермеров в производстве сельскохозяйственной продукции. Особое внимание уделяется созданию добавленной стоимости в аграрной цепочке через развитие социальных предпринимательских инициатив.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.