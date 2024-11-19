Будет создан Форум ОТГ по устойчивым к изменению климата деревням

Будет создан Форум Организации тюркских государств (ОТГ) по устойчивым к изменению климата деревням.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на мероприятии "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем" в рамках COP29.

"Мы должны предпринять шаги по созданию и укреплению межправительственных механизмов для скоординированных действий по изменению климата с мандатом, позволяющим обеспечить эффективную координацию и распределение ресурсов. Одна из инициатив, которой мы собираемся содействовать, - это запуск Форума ОТГ по устойчивым к изменению климата деревням. Тюркские государства обладают большим влиянием и экономической мощью в глобальном масштабе. Укрепление отношений с ОТГ является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.

По словам министра, страны ОТГ обладают большим экономическим потенциалом в области сельского хозяйства.

"Сельское хозяйство и торговля являются устойчивыми отраслями нашей экономики, имеющими долгую и благополучную историю занятости. Однако, к сожалению, утрата биоразнообразия, изменение климата, деградация земель и дефицит водных ресурсов создают серьезные нагрузки на наши агропродовольственные системы. Ежегодно эти нагрузки растут, а их негативное воздействие на агропродовольственные системы усиливается",- сказал он.

М.Мамедов отметил, что в рамках организации существует платформа министров сельского хозяйства, где мы эффективно сотрудничаем и принимаем решения.

"В этот раз в Баку они объявят о создании Форума устойчивых к изменениям климата деревень. Уверен, что эта инициатива окажет положительное влияние на политику развития сельских районов и будет способствовать благосостоянию наших сельских сообществ", - сказал министр.