Азербайджан и Россия обсудили совместные усилия по защите экологии Каспийского моря

В рамках COP29 в Баку состоялась двусторонняя встреча между председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Зауром Микаиловым и председателем Агентства водных ресурсов Российской Федерации Дмитрием Кирилловым.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече обсуждались последствия глобальных климатических изменений, важность партнерства в управлении трансграничными водными ресурсами, а также вопросы сотрудничества в решении экологических проблем в Каспийском море.

Стороны подчеркнули важность обмена знаниями для укрепления регионального сотрудничества, разработки инновационных решений, обеспечения устойчивого использования и сохранения совместных водных ресурсов.

Данная встреча в очередной раз демонстрирует приверженность обеих стран развитию устойчивого управления водными ресурсами.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.