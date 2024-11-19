Португалия выступает за расширение источников климатического финансирования на COP29

Португалия надеется, что саммит COP29 приведет к усилению мер по адаптации к изменению климата, заявил государственный секретарь по вопросам окружающей среды Португалии Эмидио Феррейра душ Сантуш Соуза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на COP29, Соуза подчеркнул необходимость расширения донорской базы климатического финансирования, указав, что взносы не должны ограничиваться только развитыми странами.

"Крайне важно расширить базу доноров", - отметил Соуза, выступив за привлечение стран с высоким уровнем валового внутреннего продукта и значительными выбросами, даже если они еще считаются развивающимися. "В настоящее время многие из крупнейших загрязнителей окружающей среды не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменением климата", - добавил он.

Ключевым элементом климатической стратегии Португалии является сочетание государственного финансирования с частными инвестициями. К 2030 году международные обязательства Португалии по климатическому финансированию достигнут 68,5 миллиона евро. "Часть этой суммы будет направлена на преобразование долговых обязательств Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи в инвестиции по борьбе с изменением климата", - пояснил Соуза, добавив, что Португалия намерена расширять эти партнерства, особенно с португалоязычными странами, после 2025 года.

Соуза выразил надежду, что саммит COP29 приведет к усилению мер по адаптации к изменению климата и созданию условий для справедливого перехода. "Учитывая все цели, амбиции и гибкость, решения будут ближе к нашим целям", - заключил он.