COP for Hope: Развитые страны должны договориться о размере финансирования

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал государственный министр по охране окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Индии Кирти Вардхан Сингх.

Он сказал Trend, что именно развитые страны должны прийти к соглашению относительно финансирования.

"Одним из ключевых вопросов на COP29 является снижение климатического воздействия на развивающиеся страны, увеличение и определение новых финансовых целей, которые будут представлены для достижения целей по борьбе с изменением климата. Это финансирование должно быть обеспечено развитыми странами, как это предусмотрено Парижским соглашением. Именно развитые страны должны прийти к соглашению относительно финансирования", - сказал он.

Министр выразил надежду, что будут достигнуты значительные положительные результаты в отношении климатического финансирования на COP29.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.