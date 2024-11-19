Боливия призывает к выполнению обязательств развитых стран в борьбе с климатическим финансированием

Причина того, что это десятилетие стало критическим, в значительной степени заключается в недостаточных действиях и невыполненных обещаниях со стороны развитых стран.



Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный директор по вопросам устойчивого развития и внешней политики Боливиии Диего Пачеко Баланса, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку.



Он отметил, что для развивающихся стран последствия изменения климата становятся катастрофическими, поскольку они в первую очередь страдают от исторических выбросов углерода, совершённых развитыми государствами.



По его словам, страны, которые являются основными источниками глобальных выбросов, не выполняют свои обязательства по снижению выбросов углекислого газа. Вместо того, чтобы сократить свои выбросы, они, напротив, увеличивают их к 2030 году. Это является серьёзной проблемой, поскольку именно эти страны должны были взять на себя основную ответственность за снижение выбросов, согласно Парижскому соглашению.



"Развитые страны не только не увеличили свою амбицию в области сокращения выбросов, но и не выполнили обязательства по предоставлению финансовой помощи развивающимся государствам. Я обеспокоен тем, что вместо грантов, которые обеспечивают реальную поддержку, климатическое финансирование чаще всего предоставляется в виде кредитов, что усугубляет макроэкономическую нестабильность в развивающихся странах", - сказал он.



Диего Пачеко Баланса подчеркнул, что для эффективного контроля и реализации климатических целей необходимо иметь чёткие и прозрачные критерии для определения и учёта климатических финансов.



Также боливийский представитель отметил, что, несмотря на заявления о том, что частный сектор решит все климатические проблемы, на практике только треть финансирования, предназначенного для адаптации к изменениям климата, поступает от частных инвесторов. Это вызывает серьёзные сомнения в способности частного сектора обеспечить необходимые финансовые потоки для решения климатических проблем развивающихся стран.