Названо количество пассажиров, перевезенных за восемь дней COP29 в Баку

За 8 дней проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) был обслужен 331 861 пассажир.

Об этом во вторник Day.Az сообщило Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Из 18 организованных Агентством транспортных обменных центров за прошедший день было бесплатно перевезено около 45 тысяч пассажиров.

Было отмечено, что в целях обеспечения комфортной и безопасной перевозки гостей, участвующих в COP29, Агентство наземного транспорта Азербайджана работает в усиленном режиме.В транспортных операциях Агентством было задействовано более 1600 человек, включая сотрудников BakuBus, "Бакинской службы такси", Аzparking.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.