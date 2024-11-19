Обязательно ли подписывать договор аренды?

В Азербайджане формируется понятие договора аренды. Однако число практических пользователей этого типа контрактов весьма невелико. Возможно ли, что договор аренды станет обязательным в ближайшем будущем?

Как сообщает Day.Az, в беседе с Yenisabah.az адвокат Туран Абдуллазаде заявил, что контракты не могут быть обязательными ни при каких обстоятельствах:

"Одним из принципов гражданского законодательства является свобода договора. Стороны договора вправе устанавливать любые условия договора, не противоречащие закону.

Согласно статье 324 Гражданского кодекса договор является односторонним, двусторонним и многосторонним волеизъявлением, направленным на возникновение, изменение и прекращение гражданско-правовых отношений. Для заключения договора необходимо наличие согласованного волеизъявления двух и более сторон. Из определения понятия "договор", данного в Гражданском кодексе, мы понимаем, что договор ни в коем случае не может быть обязательным или к нему не может быть применен механизм принудительного исполнения. Контракт - это двустороннее соглашение, отражающее волю сторон. Если мы называем соглашение контрактом, оно обязательно должно отражать волю сторон".

По мнению юриста, заключение договора аренды выгодно обеим сторонам:

"Заключение договора аренды между сторонами может избавить обе стороны от будущих проблем, обязательств и ответственности. Рекомендуется заключить договор аренды, а для заключения этого договора необходимо провести определенные рекламные кампании. Это соответствует как налоговой политике государства, так и отношениям между сторонами для более надежной защиты.

При отсутствии договора аренды они не имеют юридической защиты. Например, арендодатель не может утверждать, что я отдал свой дом арендатору за 500 манатов, а он не заплатил. При этом арендатор не может доказать, что я заплатил за 3 месяца, а арендодатель меня выселяет. То есть никаких юридических гарантий нет. Договор аренды желательно заключить, но он не может быть обязательным ни при каких обстоятельствах".