Назван объем потребительского рынка в Азербайджане

Стоимость реализованных товаров и оказанных услуг в Азербайджане за январь - октябрь текущего года увеличилась на 4,6 процента по сравнению с январем-октябрем 2023 года, составив 60,4 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, стоимость товаров и услуг, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с январем-октябрем 2023 года увеличилась на 4,5 процента и составила 58,0 миллиарда манатов, из которых 45,9 процента сформировались благодаря деятельности частных предпринимателей.

За отчетный период 1 потребитель потратил в среднем 592,3 маната в месяц, или на 31,6 маната больше в номинальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.