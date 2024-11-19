https://news.day.az/ecology/1708771.html На COP29 обсуждают увеличение климатического финансирования для фермеров - ФОТО В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Увеличение климатического финансирования для фермеров: опыт работы на фермах и конкретные решения". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На COP29 обсуждают увеличение климатического финансирования для фермеров - ФОТО
В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Увеличение климатического финансирования для фермеров: опыт работы на фермах и конкретные решения".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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