https://news.day.az/economy/1708801.html Азербайджан и Оман обсудили перспективы инвестиционного партнерства на COP29 - ФОТО В рамках COP29 министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с главным инвестиционным директором Управления по инвестициям Султаната Оман Ибрагимом Аль-Исри. Об этом во вторник Day.Az сообщили в минэкономики Азербайджана.
Азербайджан и Оман обсудили перспективы инвестиционного партнерства на COP29 - ФОТО
В рамках COP29 министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с главным инвестиционным директором Управления по инвестициям Султаната Оман Ибрагимом Аль-Исри.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в минэкономики Азербайджана.
"Стороны обсудили деятельность Управления по инвестициям Омана в сфере создания G2G-фондов, возможности двустороннего и регионального партнерства в этом направлении.
В ходе встречи рассмотрен взаимный стратегический инвестиционный потенциал, который будет способствовать устойчивому развитию наших стран в промышленности, зеленой энергетике, логистике и других сферах", - говорится в сообщении ведомства.
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