На COP29 Азербайджан представил национальную стратегию по профилактике зоонозных заболеваний

В настоящее время в мире ясно проявляются явления, наносящие серьезный вред здоровью людей и других живых существ, а также окружающей среде.

Об этом заявила заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Закия Мустафаева на "Конференции Единого здоровья", проведенной в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что загрязнение окружающей среды и изменение климатических условий могут привести к последствиям, которые могут поставить под угрозу здоровье человека и животных, вызывая появление новых инфекционных заболеваний.

"На международном уровне для управления текущей ситуацией осуществляются скоординированные действия. Особую актуальность в этой области приобретает концепция "Единого здоровья", выдвинутая международными организациями.

"Единое здоровье" - это целостный подход, направленный на достижение оптимальных уровней здоровья человека, животных и экосистем и достижение устойчивого баланса между ними. Эта концепция очень актуальна в областях безопасности пищевых продуктов и воды, питания, борьбы с зоонозными заболеваниями, управления загрязнением окружающей среды и борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Для продуктивной реализации подхода "Единого здоровья" как на национальном, так и на международном уровне взаимодействие различных секторов, таких как здравоохранение, охрана окружающей среды, сельское хозяйство и безопасность пищевых продуктов является одним из важных условий для достижения поставленных задач, включая прогнозирование и предотвращение угроз, которые могут возникнуть в отношении человека, животных и окружающей среды. Поэтому защита общественного здравоохранения в нашей стране считается задачей каждой организации, которая играет роль в этой области.

Например, в соответствии с международной практикой в нашей республике для своевременного выявления зоонозных эпидемий и принятия мер гибкого реагирования соответствующие органы осуществляют совместную деятельность. С целью создания гибких механизмов раннего выявления зоонозных заболеваний, управления кризисными ситуациями, формирования различных методов борьбы и внедрения единой платформы для обмена информацией соответствующими органами при поддержке международных экспертов был разработан проект Национальной стратегии, который будет представлен сегодня.

Поскольку в эпоху глобализации, в которой мы живем, здоровье человека, животных и окружающей среды зависит друг от друга, мы должны сообща решать проблемы в этих областях, проявляя совместный подход", - добавила З.Мустафаева.