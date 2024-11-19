В Баку устанавливаются новые дорожные знаки

В Баку устанавливаются новые дорожные знаки.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

AYNA установило новые дорожные знаки в различных районах столицы с целью обеспечения транспортной безопасности:

- на улице Афияддина Джалилова, проспектах 8 Ноября и Метбуат установлено 127 дорожных знаков;

- вблизи поселков Бюльбюля и Амирджан установлено 9 информационных щитов.

Отмечается, что все эти нововведения направлены на создание более комфортной и безопасной среды для участников дорожного движения.