https://news.day.az/society/1708789.html В Баку устанавливаются новые дорожные знаки В Баку устанавливаются новые дорожные знаки. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA). AYNA установило новые дорожные знаки в различных районах столицы с целью обеспечения транспортной безопасности:
В Баку устанавливаются новые дорожные знаки
В Баку устанавливаются новые дорожные знаки.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
AYNA установило новые дорожные знаки в различных районах столицы с целью обеспечения транспортной безопасности:
- на улице Афияддина Джалилова, проспектах 8 Ноября и Метбуат установлено 127 дорожных знаков;
- вблизи поселков Бюльбюля и Амирджан установлено 9 информационных щитов.
Отмечается, что все эти нововведения направлены на создание более комфортной и безопасной среды для участников дорожного движения.
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