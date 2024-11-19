Азербайджан работает над созданием надежной системы климатического финансирования

Вместе с международными партнерами Азербайджан стремится создать надежную систему климатического финансирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов на панельной дискуссии на тему "Финансирование трансформации агропродовольственной системы"

"Для нас климатическое финансирование - это не только деньги. Это обеспечение продовольствием нашего населения и создание лучших возможностей для сельских сообществ. Инвестируя в устойчивое сельское хозяйство, мы защищаем наши природные ресурсы и строим устойчивое будущее для всех. Мы понимаем, что одного финансирования недостаточно. Нужны партнерства, знания и общая приверженность делу. Вместе с международными партнерами мы стремимся создать надежную систему климатического финансирования, которая действительно сможет поддерживать наших фермеров. Согласовывая наши национальные политики с глобальными механизмами климатического финансирования, мы можем мобилизовать как государственные, так и частные капиталы для решения задач по адаптации наших фермеров к изменяющимся условиям климата", - подчеркнул он.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.