Какова ситуация на рынке жилья?

В последние месяцы на рынке недвижимости наблюдается замедление покупательской активности, но цены продолжают расти. Эксперты объясняют это рядом факторов, включая сокращение объема ипотечных кредитов и количества разрешений на строительство.



Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на статью в газете "Kaspi".



Исполнительный директор Ассоциации риэлторов Азербайджана Эльнур Азадов отмечает, что с этого года снизилось количество ипотечных кредитов, что привело к незначительной стабилизации цен. Ранее цены для строительных компаний были завышены, а из-за отсутствия разрешений на строительство цена на оставшиеся квартиры искусственно выросла.



Эксперт по недвижимости Анар Насиров уточнил, что цены на арендное жилье продолжают расти практически каждый день. Если раньше на рынке арендного жилья было 15-20 квартир, то сейчас их количество снизилось до пяти. С каждым годом количество квартир на продажу также сокращается, что приводит к росту цен. В настоящее время квартира, размещенная в объявлениях, находит своего владельца уже через 15-20 минут.

По мнению А.Насирова, рост цен на рынке жилья не замедлится до конца года. Он считает, что цены продолжат расти, особенно на квартиры, подходящие для ипотеки. Это также связано с тем, что строительные компании ограничивают количество квартир на рынке, выставляя на продажу лишь небольшое их количество, но по высоким ценам.

Кроме того, он отметил, что раньше люди часто покупали частные дома, но в последние годы интерес к ним снизился из-за отсутствия документов. В настоящее время большинство людей предпочитают квартиры в жилых зданиях, в том числе в районах ближе к центру, что также способствует росту цен.

В заключение А.Насиров отметил, что если проблема незарегистрированных домов будет решена, это приведет к небольшим изменениям в ценах, но резкого падения ожидать не стоит.