В мире будет измеряться "климатическая грамотность" учащихся

18 ноября в рамках COP29 была поддержана инициатива Азербайджана по измерению "климатической грамотности" через Международную программу по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Об этом Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Так, на панельной сессии высокого уровня на тему "Измерение экологической грамотности в рамках международной оценки" между министерством науки и образования и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) было подписано соглашение о сотрудничестве по оценке "климатической грамотности" учащихся в рамках PISA.

Соглашение подписали министр науки и образования Эмин Амруллаев и директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шлейхер.

В соответствии с соглашением, в следующем исследовании PISA, которое состоится в 2029 году, по инициативе Азербайджана будет подготовлен рамочный документ по оценке "климатической грамотности" учащихся во всем мире и учебные материалы по организации этого процесса.

Указанное соглашение рассматривается как важный шаг с точки зрения сосредоточения глобальных усилий на интеграции "климатической грамотности" в образование по итогам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.