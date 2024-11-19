Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в панельных дискуссиях о морских обитателях в рамках COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в панельных дискуссиях на тему "Значение морских млекопитающих для здоровья морской экосистемы и смягчения изменения климата", проведенных в рамках сотрудничества ОО IDEA и организации Great Whale Conservancy.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на мероприятии, организованном в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Лейла Алиева подчеркнула важность морских обитателей с точки зрения обеспечения экологического баланса и климатической устойчивости.

Подчеркнув роль китов, крупнейших млекопитающих планеты, в снижении содержания углекислого газа в атмосфере, Лейла Алиева сказала, что, несмотря на соответствующий мораторий, вступивший в силу в 1985 году, в ряде стран до сих пор продолжается китобойный промысел.

Затем до сведения участников дискуссии было доведено, что популяция каспийских тюленей сократилась почти в 6 раз по сравнению с началом ХХ века.

Коснувшись деятельности, проводимой IDEA за последние 13 лет, Лейла Алиева упомянула просветительские мероприятия для молодежи и широкой аудитории, акции по очистке прибрежных территорий с участием волонтеров, выпуск мальков в воду, а также ряд мероприятий, направленных на защиту уникального биоразнообразия Каспийского моря.

В продолжение панельной дискуссии основатель и директор организации Great Whale Conservancy Майкл Фишбах и генеральный директор Музея естественной истории имени Гасан бея Зардаби Тариель Эйбатов предоставили участникам мероприятия подробную информацию о важности различных морских обитателей, в том числе китов и тюленей для морской экосистемы, а также рассказали о влиянии загрязнения водоемов на окружающую среду.