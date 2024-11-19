Сахиль Бабаев озвучил количество людей, получивших инвалидность в этом году

В этом году инвалидность назначена уже 40 тысячам человек. Половине из них - первичная инвалидность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по Природным ресурсам, энергетике и экологии, Трудовой и социальной политике, здравоохранению, Международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр отметил, что у пациентов, которым назначена реабилитация, назначается временная инвалидность.

"По истечению срока, граждане должны повторно подать заявление. Граждане обращаются в медицинские учреждения на местах. Медицинские учреждения берут анализы, если считают нужным, дают ему форму. Если не считают нужным, не дают. То есть отказ дают медицинские учреждения. На местах наше Министерство не проводит оценку инвалидности.

Инвалидность никому не назначается, в случаях, если это не предусмотрено законом. Тот, кто имеет право, ему назначается инвалидность. Предотвращено более 207 тысяч фактов хищения государственных средств в связи с ложным назначением инвалидности", - отметил он.

Министр отметил, что за последние шесть лет программа самозанятости увеличилась в 5 раз.

"Ежегодно эта программа охватывает 15-16 тысяч семей. Половина из них финансируется за счет Фонда страхования от безработицы, а половина - за счет средств Всемирного банка. На следующий год в программу самозанятости планируется привлечь 100 тысяч семей. Кроме того, 16 тысяч семей шехидов получили жилье, а более 7 тысяч инвалидов войны - автомобили", - добавил министр.

Касаясь вопроса профессиональной подготовки, Сахиль Бабаев подчеркнул, что в прошлом году к профессиональной подготовке было привлечено 9 тысяч человек, а в этом году - 15 тысяч человек.

"Основной целью является привлечение квалифицированных профессионалов и компетентных лиц на рынок труда. Большое количество людей, не обладающих знаниями и не отвечающих требованиям, выходят на рынок труда, и предпринимаются необходимые шаги для повторного приобретения ими знаний", - отметил он.