Самир Шарифов о повышении минимальной зарплаты и пенсии

Средства на повышение минимальной заработной платы, минимальной пенсии и других социальных выплат предусмотрены в государственном бюджете на 2025 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения пакета бюджета на следующий год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, трудовой и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр сказал, что на социальные расходы будет выделено на 8,8% больше средств, чем в текущем году: "В следующем году из государственного бюджета будут выделены средства и на балансирование Фонда социальной защиты. Для обеспечения социальной защиты бывших вынужденных переселенцев из государственного бюджета прогнозируются средства в размере 310 миллионов манатов".