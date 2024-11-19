В Баку прошла "Конференция "Единого здоровья"

Сегодня в Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялась "Конференция "Единого здоровья"".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, выступившая на мероприятии заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) Закия Мустафаева отметила, что концепция "Единого здоровья" основана на единстве всех частей экосистемы. В ней рассмотрены проблемы людей, животных и окружающей среды не по-отдельности, а вместе - это комплексный подход для балансирования и оптимизации здоровья этого комплекса.

Эта концепция особенно актуальна в таких областях, как безопасность пищевых продуктов и воды, питание, борьба с зоонозными заболеваниями, управление загрязнением и устойчивость к противомикробным препаратам. Она мобилизует много секторов в различных сферах общества для совместной работы. Взаимодействие таких различных секторов, как здравоохранение, здоровье окружающей среды, сельское хозяйство и продовольственная безопасность являются одним из важных условий для продуктивной реализации концепции, как на национальном, так и на международном уровне, для решения поставленных проблем, в том числе прогнозирования и предотвращения угроз для людей, животных и окружающей среды.

Поэтому защита общественного здоровья в нашей стране считается обязанностью каждой организации, играющей роль в этой области. В рамках концепции "Единого здоровья", применяемой для защиты живого мира планеты, в нашей стране предпринимаются важные шаги.

З. Мустафаева подчеркнула, что цель АПБА в рамках указанной концепции - содействие применения данного подхода на национальном уровне для внедрения наиболее эффективных методов мониторинга и борьбы с проблемами, которые представляют угрозу общественному здоровью, наносят ущерб природе и окружающей среде, а также несут серьезные экономические потери, а также дальнейшее расширение сотрудничества с профильными структурами. В этом контексте она рассказала о разработке проекта "Национальной стратегии на 2025-2030 годы по предотвращению и усилению контроля над зоонозными заболеваниями с применением концепции "Единое здоровье" в Азербайджанской Республике" в целях решения проблем, связанных с зоонозными заболеваниями.

На мероприятии состоялись презентации по данной теме. Проведена панельная дискуссия по упомянутой Национальной стратегии. Подробная информация о Стратегии была дана в ходе дискуссии, в которой приняли участие представители АПБА, Министерства здравоохранения, Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, Университета AДA, а также ряда других профильных учреждений, в том числе представители различных научно-исследовательских центров и университетов.

В документе отмечено, что в Азербайджане широко освещены риск зоонозных заболеваний, пищевые опасности и болезни пищевого происхождения, угроза резистентности к противомикробным препаратам, борьба с зоонозными заболеваниями и специальные меры по их ликвидации и другие вопросы. Состоялся обмен мнениями по вопросам, отраженным в стратегии.

По итогам мероприятия состоялись итоговые обсуждения и были приняты соответствующие решения.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.