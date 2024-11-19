На сколько вырастут пенсии в Азербайджане в 2025 году

Основное направление политики, реализуемой под руководством Президента Азербайджана - это повышение благосостояния народа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на совместном заседании 4 парламентских комитетов - по природным ресурсам, энергетике и экологии, по труду и социальной политике, по здравоохранению и по международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр отметил, что социальные расходы в бюджете 2025 года будут на 1,4 млрд манатов больше, чем в этом году: "В 2025 году среднемесячный размер трудовых пенсий планируется в размере 531 маната, среднемесячный размер трудовых пенсий по возрасту - 569 манатов, или в сравнении с концом текущего года на 8% больше. К концу этого наши ожидания таковы, что в 2025 году среднемесячный размер трудовой пенсии по возрасту планируется в размере 527 манатов, а среднемесячный размер трудовой пенсии 494 маната".