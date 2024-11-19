Казахстан активно поддерживает инициативу "Baku Harmoniya" и партнерство FAST.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы в ходе мероприятия на тему "COP to COP Наследие агропромышленного комплекса: Ключ к достижению глобальных климатических целей".

"Инициатива "Baku Harmoniya" и партнерство FAST направлены на привлечение климатического финансирования в агропромышленный сектор, который является основой нашей экономики. Благодаря этим мерам в этом году мы достигли рекордного урожая зерновых - 26 миллионов тонн, из которых почти 20 миллионов тонн составила пшеница. Эти результаты стали важным шагом на пути к укреплению продовольственной безопасности и адаптации к изменяющимся климатическим условиям", - подчеркнул он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.