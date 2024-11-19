В моментальной лотерее "Zümrüd", входящей в серию игр "Poz-Qazan", организованных легальным лотерейным оператором и оператором спортивных ставок страны "Azərlotereya", был выигран очередной крупный приз - 100 000 манат.

Счастливым обладателем главного приза стал житель города Габала Тельман Сафаров. Он приобрел выигрышный билет в одном из пунктов продажи в центре Габалы. По словам победителя, выигранные деньги он намерен потратить на строительство дома и оплату обучения своего внука, который учится в университете.

Стоимость билета моментальной лотереи "Zümrüd" составляет 5 манат, а сумма главного приза - 100 000 манат. У всех желающих еще есть шанс выиграть следующие крупные призы.

Отметим, что в играх "Poz-Qazan" участников ожидают крупные выигрыши от 25 000 до 500 000 манат. Приобрести билеты можно в пунктах продажи "Azərlotereya", филиалах "Misli" и "Azərpoçt", а также в супермаркетах и киосках вашего города. Кроме того, билеты доступны для заказа через приложение "Wolt".