https://news.day.az/economy/1708592.html Азербайджан обсуждает с международными организациями финансовую поддержку сельхозсектора Азербайджан активно ведет переговоры с несколькими международными организациями с целью привлечения финансовой поддержки сельскохозяйственному сектору. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в кулуарах COP29. Новость обновляется
Азербайджан обсуждает с международными организациями финансовую поддержку сельхозсектора
Азербайджан активно ведет переговоры с несколькими международными организациями с целью привлечения финансовой поддержки сельскохозяйственному сектору.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в кулуарах COP29.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре