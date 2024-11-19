Азербайджан обсуждает с международными организациями финансовую поддержку сельхозсектора

Азербайджан активно ведет переговоры с несколькими международными организациями с целью привлечения финансовой поддержки сельскохозяйственному сектору.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в кулуарах COP29.

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