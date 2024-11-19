Климатическая инициатива "Baku Harmoniya" является вкладом Азербайджана в общую миссию трансформации сельского хозяйства

Климатическая инициатива "Baku Harmoniya" является нашим вкладом в общую миссию трансформации сельского хозяйства и продовольственной системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе мероприятия на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

"Сельское хозяйство всегда играло важную роль в истории Азербайджана. Согласно последним данным, около 50 процентов населения живут в сельской местности, и 36 процентов общей занятости приходится на сельскохозяйственный сектор. Сегодня сельское хозяйство - это ключевая отрасль, обеспечивающая занятость и продовольственную безопасность. Инициатива "Baku Harmoniya" базируется на достижениях предыдущих инициатив РКИК ООН, включая Инициативу продовольствия и сельского хозяйства для устойчивой трансформации на COP27 в Египте и Декларацию ОАЭ об устойчивом сельском хозяйстве на COP28. Эти инициативы создали прочную основу для трансформации сельского хозяйства и продовольственной системы.

Климатическая инициатива "Baku Harmoniya" является нашим вкладом в эту общую миссию. Название отражает нашу цель объединить различные усилия в единое видение. Речь идет о совместной работе для достижения больших и лучших результатов.

Согласно инициативе мы стремимся упростить сельскохозяйственные инициативы. Мы хотим создать платформу, где фермеры, политики и заинтересованные стороны смогут обмениваться знаниями и учиться друг у друга. Это сделает сотрудничество проще и эффективнее", - подчеркнул он.