Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества

Делегация Министерства обороны Азербайджанской Республики совершила визит в Тегеран для участия в заседании "Совместной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Иран".

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

"В рамках визита глава азербайджанской делегации, исполняющий обязанности начальника Главного управления военно-технического обеспечения генерал-майор Фарид Алиев встретился с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майором Мохаммадрзой Аштиани.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем на заседании совместной комиссии состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества в военной сфере между военными структурами Азербайджана и Ирана, а также определению новых направлений и областей деятельности.

В заключение был подписан протокол, содержащий статьи о направлениях сотрудничества, по которым было достигнуто соглашение", - говорится в информации ведомства.