https://news.day.az/officialchronicle/1708726.html В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции – Распоряжение Президента Ильхама Алиева В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. С полным списком имен судей судов первой инстанции назначенных главой государства можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным списком имен судей судов первой инстанции назначенных главой государства можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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