В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С полным списком имен судей судов первой инстанции назначенных главой государства можно ознакомиться по ссылке.

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