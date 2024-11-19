ОАЭ подтвердили свою приверженность борьбе с изменением климата

ОАЭ остаются приверженными продолжению борьбы с изменением климата и продвижению глобальных усилий в этой сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль-Дахак Альшамси на саммите COP29.

Она отметила ведущую роль ОАЭ на предыдущих саммитах и подчеркнула постоянные усилия страны по построению устойчивого будущего.

"Мы были очень горды передать председательство на COP Азербайджану, где нас тепло встретили и приняли", - сказала она, отметив плодотворные и результативные дискуссии на саммите. Рассуждая о прошлых достижениях ОАЭ, министр подчеркнула важные шаги, предпринятые страной для достижения климатических целей, включая проведение COP28 и первого глобального обзора (GST) для оценки прогресса по Парижскому соглашению.

Амна бинт Абдулла Аль-Дахак Альшамси акцентировала внимание на амбициозных целях ОАЭ под руководством шейха Мохаммеда бен Зайда, который объявил 2024 год еще одним "годом устойчивого развития" после успешной реализации прошлогодних инициатив. Она также отметила значительный финансовый вклад ОАЭ в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, включая взнос более 850 миллионов долларов в Фонд возмещения убытков и ущерба, а также дополнительные финансовые обязательства. "Также было сделано 18 взносов на общую сумму 85 миллионов долларов для финансирования климатических действий", - добавила она.

Министр поделилась информацией о текущих стратегических инициативах ОАЭ, направленных на ускорение климатических решений. Оперируя успехами COP28, страна запустила Водную инициативу Мохаммеда бен Зайда, выделив 150 миллионов долларов на решение проблемы нехватки воды. "Мы с нетерпением ожидаем совместного проведения Конференции ООН по водным ресурсам в 2026 году в сотрудничестве с Сенегалом, чтобы ускорить реализацию Цели 6 ЦУР", - сказала она, призвав все страны активно участвовать в подготовке к предстоящей конференции.

Амна бинт Абдулла Аль-Дахак Альшамси также подчеркнула совместные усилия ОАЭ в рамках "тройки" председателей COP (COP28, COP29 и COP30) в сотрудничестве с Азербайджаном и Бразилией для ускорения глобальной климатической трансформации и усиления климатических мер по всему миру.

Она отметила лидерство ОАЭ в области возобновляемых источников энергии, заявив, что страна объявила Всемирный день возобновляемых источников энергии в партнерстве с Панамой и Программой ООН по окружающей среде в рамках стремления достичь углеродной нейтральности к 2050 году. "Мы обязались утроить наши усилия по возобновляемым источникам энергии к 2030 году и инвестировать 55 миллионов долларов в реализацию этой стратегии до 2030 года", - подтвердила она.

В заключение министр выразила приверженность ОАЭ глобальным климатическим усилиям и подчеркнула важность совместных действий для достижения климатической нейтральности. "Мы продолжаем развивать успехи COP28 и рады быть соорганизаторами будущих мероприятий, которые ускорят меры по борьбе с изменением климата и обеспечат устойчивое будущее для всех", - заключила она.