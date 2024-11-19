Румыния представила стратегию по адаптации к изменению климата на COP29

Румыния твердо привержена реализации необходимых мер по борьбе с изменением климата, заявил министр окружающей среды, водных ресурсов и лесов страны Мирча Фешет, выступая на саммите COP29 с национальным заявлением, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Румыния, вместе со всеми государствами-членами ЕС, твердо привержена осуществлению необходимых мер по борьбе с изменением климата, как в части сокращения выбросов парниковых газов, так и в вопросах адаптации к его неблагоприятным последствиям", - отметил он.

Министр рассказал о долгосрочной стратегии Румынии по достижению климатической нейтральности к середине столетия и о Национальном плане в области энергетики и климата, который включает секторальные меры, обеспечивающие соблюдение пути к нейтралитету в соответствии с национальными целями ЕС на 2030 год.

Фешет также сообщил о принятии Румынией новой национальной стратегии адаптации к изменению климата: "Этим летом мы утвердили новую стратегию адаптации, которая включает план действий с конкретными мерами для 13 экономических и социальных секторов".

Признавая стоящие перед страной вызовы, включая финансовые трудности, министр подчеркнул важность международного сотрудничества: "На COP29 переговоры по NCQG сложные и отражают текущую глобальную напряженность, но также открывают возможности для международного сотрудничества в решении одной из величайших проблем нашего времени - мобилизации достаточных ресурсов для достижения целей Парижского соглашения".

Он также отметил, что для достижения климатических целей Румынии необходимо участие всех секторов, заявив: "Участие всех заинтересованных сторон имеет решающее значение для реализации наших климатических целей".

Министр указал на приоритетное внимание Румынии к развитию партнерства с частным сектором в сферах энергетики, транспорта и декарбонизации промышленности: "В Румынии в настоящее время мы придаем большое значение партнерствам с частным сектором в области энергетики, транспорта и декарбонизации промышленности", - заключил он.