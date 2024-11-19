"Baku Harmoniya" помогает фермерам разобраться в сложностях климатических проектов

Бакинская климатическая инициатива "Baku Harmoniya" для фермеров - это решение, которое вносит согласованность и ясность в сложный ландшафт климатических и сельскохозяйственных проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова в ходе мероприятия на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

"Мы стоим на перепутье ускоряющегося изменения климата и растущей глобальной продовольственной нестабильности. Эта инициатива как нельзя более своевременна и необходима. Позвольте начать с простой аналогии. Представьте себя фермером, который сталкивается с непредсказуемыми осадками, повышением температуры и растущей нехваткой воды. Вы знаете, что существуют решения - технологии, финансирование, партнерства, - но их поиск среди множества инициатив похож на попытку найти иголку в стоге сена. Именно этот пробел стремится устранить "Baku Harmoniya".

Бакинская климатическая инициатива "Гармония" для фермеров - это не просто очередная инициатива. Это решение, которое вносит согласованность и ясность в сложный ландшафт климатических и сельскохозяйственных проектов. В мире существует более 90 подобных глобальных инициатив, и проблема заключается не в отсутствии действий, а в недостаточной координации. "Baku Harmoniya" выступает дирижером этого оркестра, согласуя усилия для максимального воздействия", - сказала замминистра.