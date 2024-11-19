Обнародован рейтинг устойчивости лучших университетов мира

- на COP29 в Баку

На COP29 в Баку был обнародован "Рейтинговый список лучших университетов мира: Устойчивость 2025".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, список был составлен одной из рейтинговых организаций QS Quacquarelli Symonds.

В список также вошли азербайджанские университеты.

Так, Бакинский государственный университет (БГУ) занял 941-950, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) - 1081-1100, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности - 1351-1400, Бакинский инженерный университет - 1451-1500, Азербайджанский университет архитектуры и строительства - 1501-е место. В то же время Азербайджанский технический университет и Университет Хазар заняли 1501+ места.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.